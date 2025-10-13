Investigan a un joven por conducir una moto sin puntos en el carnet y ocultando la matricula en Mallorca - GUARDIA CIVIL

PALMA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a un joven de 20 años por supuestamente conducir una motocicleta de gran cilindrada y con un dispositivo para ocultar la matricula pese a haber perdido todos los puntos del carnet.

Los hechos tuvieron lugar el pasado miércoles en la Ma-19 en dirección a Llucmajor. Una patrulla de la Agrupación de Tráfico circulaba camuflada cuando fue adelantada por una motocicleta que invadió el arcén.

Los agentes activaron las señales de emergencia para que frenara, pero el motorista emprendió su huida a gran velocidad, ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares.

Una vez consiguieron interceptarle, los agentes descubrieron que la moto estaba equipada con un dispositivo manual que permitía ocultar la matricula bajo el carenado del vehículo y que el joven había perdido todos los puntos del carnet.

Es por ello que fue investigado como supuesto autor de un delito contra la seguridad vial, que podría conllevarle hasta seis meses de prisión, y fue denunciado por una infracción muy grave de la ley de seguridad vial, penada con hasta 6.000 euros y seis puntos.