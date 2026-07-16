Investigan la muerte de un hombre en Formentera hallado inconsciente en el mar

Archivo - Un vehículo de la Guardia Civil en Formentera. - GUARDIA CIVIL - Archivo

FORMENTERA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil está investigando la muerte en Formentera de un hombre hallado inconsciente en el mar, entre la zona norte de Llevant y es Pas de s'Espalmador.

El Consell de Formentera ha informado que, sobre las 12.25 horas, los socorristas han recibido el aviso de la emergencia por parte de una embarcación particular que ha rescatado al hombre del mar y cuyos ocupantes le han practicado maniobras de reanimación cardiopulmonar al fallecido.

Al llegar los socorristas, las maniobras han continuado hasta trasladar al hombre al puerto de la Savina, aunque ya no han podido hacer por salvarle la vida.