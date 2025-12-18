Investigan en Palma a un hombre por falsificar una tarjeta alemana de aparcamiento para movilidad reducida

Archivo - Aparcamiento para movilidad reducida - AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO - Archivo

PALMA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha instruido un atestado contra un hombre alemán de 71 años como presunto autor de un delito de falsedad documental, tras ser sorprendido utilizando una tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducida (PMR), presuntamente falsificada.

Según ha informado el cuerpo en nota de prensa, los hechos ocurrieron el pasado 8 de diciembre, sobre las 16.00 horas, cuando una patrulla del Equipo Comunitario de Proximidad (ECOP) observó un vehículo estacionado en una plaza PMR en la avenida de Gabriel Roca.

La tarjeta que exhibía levantó las sospechas de los agentes por su apariencia de reproducción digital y porque la ciudad de expedición no coincidía con la de la matrícula.

Ante los indicios de falsedad, el vehículo fue retirado al depósito municipal. Cuando el propietario se personó para recogerlo, se le intervino el documento y se comprobó que el reverso estaba completamente en blanco, sin los datos del titular.

Posteriormente, la propia agente de la ECOP que realizó la intervención hizo gestiones con el ayuntamiento de la ciudad alemana de Mönchengladbach, que confirmó que el número de registro no existía y que, por tanto, se trataba de una falsificación.

Por estos hechos, el hombre fue informado de su condición de investigado no detenido y se tramitó el correspondiente atestado. Además, fue denunciado administrativamente por el estacionamiento indebido.