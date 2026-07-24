Investigan siete comercios de s'Arenal por vender ropa falsificada e incautan 1.600 prendas

Agentes de la Policía Local de Palma investigando un local en S'Arenal. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma investiga siete responsables de comercios en s'Arenal y ha incautado 1.600 piezas de ropa falsificada en dos intervenciones en la zona este miércoles centradas en la lucha contra el comercio irregular y delitos contra la propiedad industrial.

La primera intervención se desarrolló por la tarde en la calle Cartago, donde 21 agentes del Setur inspeccionaron establecimientos de la zona. El operativo daba continuidad a otro desarrollado el pasado 17 de julio. Así, comprobaron que algunos negocios habían vuelto a exponer piezas de ropa presuntamente falsificada o que habían bajado la barrera de forma precipitada antes del inicio de las inspecciones.

Esta vez, los agentes inspeccionaron siete establecimientos comerciales e instruyeron diligencias en calidad de investigados no detenidos contra siete personas responsables de los locales por un presunto delito contra la propiedad industrial. En total, se confiscaron 1.612 artículos falsificados de primeras marcas, principalmente pantalones, camisetas y equipaciones deportivas.

Otra dotación del Setur actuó en la carretera de s'Arenal contra la venta ambulante no autorizada. Esta intervención se saldó con la incautación de 175 camisetas y 80 gafas de sol a vendedores sin licencia.