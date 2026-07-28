Investigan a tres personas por organizar peleas ilegales de gallos en Campanet

Un agente de la Guardia Civil durante la investigación en la finca de Campanet. - SEPRONA

PALMA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a tres personas como presuntos autores de un delito de maltrato animal e intrusismo profesional en una finca rústica de Campanet al organizar peleas de gallos y utilizar material quirúrgico para intervenciones veterinarias sin título.

Durante la investigación, se han localizado en la finca unos 350 gallos de la raza combatiente español, de las cuales 70 presentaban presuntamente lesiones y otros signos compatibles con la participación en peleas ilegales de estas aves.

Además, han hallado un gran números de jaulas individuales y compartidas para la crianza y mantenimiento de estos animales y un reñidero con indicios de haberse usado para la celebración de enfrentamientos entre gallos.

Por otro lado, se han encontrado dos estancias en las que se almacenaba una importante cantidad de medicamentos veterinarios, instrumental y material quirúrgico que, según indicios, se habría utilizado para la mutilar crestas y barbillas, sustituir espolones, curar heridas y realizar tratamientos veterinarios sin la preceptiva autorización y titulación.

Los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza han incautado medicamento veterinario, material quirúrgico y más de 70 gallos con síntomas de maltrato animal.