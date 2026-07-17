Investigan a un turista en Eivissa por conducir de forma temeraria un vehículo de alquiler de alta gama

EIVISSA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Eivissa ha investigado a un hombre, de 41 años y nacionalidad polaca, como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducción temeraria cuando conducía un Porsche 911 Carrera de alquiler.

Según ha informado la Guardia Civil, el suceso tuvo lugar el pasado 9 de julio por la tarde en la carretera de Cala Llonga.

La actuación se inició tras la aportación de un vídeo por parte de otro conductor en el que se observaba que el turismo realizaba adelantamientos consecutivos ocupando el carril contrario, a pesar de existir una línea continua.

Tras recibir el material, los agentes de la Unidad de investigación de Seguridad Vial iniciaron un análisis de las imágenes que permitieron identificar al conductor. La peligrosidad de los hechos se vio aumentada al tratarse de una vía estrecha con curvas de visibilidad reducida y poco margen de maniobra. En un momento dado, el investigado obligó a otro conductor a frenar de emergencia para evitar una colisión.

El conductor puede enfrentarse a penas de prisión de hasta dos años y a la privación del derecho a conducir vehículos a motor por un periodo de entre uno y seis años.