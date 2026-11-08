Irrumpe un bar de Palma, se bebe las consumiciones de los clientes y amenaza a los dueños: "Os voy a matar a todos". - POLICÍA NACIONAL

PALMA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a una mujer por supuestamente amenazar con un cúter a los propietarios de un bar.

Según ha informado la Jefatura Superior en un comunicado, el lunes por la tarde, una mujer entró en un bar de La Vileta y empezó a beberse las cervezas de los clientes y a decir "soy policía".

Acto seguido, la fémina pidió unos chupitos, pero el propietario se negó a servirle por su actitud.

Entonces, la presunta autora empezó a insultarle, le esgrimió un cúter y le espetó a él y a un familiar "no os tengo miedo, os voy a apuñalar, os voy a matar a todos". Asimismo, causó daños en el bar al arrojar vasos de cristal por distintos lugares.

El propietario llamó entonces a la Policía Nacional. Al llegar en pocos minutos una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano, la presunta autora, de origen español, escondió el cúter, se dirigió hacia los agentes y les dijo que los responsables del establecimiento le habían agredido.

Al cachear a la agresora, encontraron que esta portaba un cúter y un dispositivo electrónico que podría haber sido sustraído. Al preguntarle por este último objeto, la mujer dijo que había estado ingresada en un centro hospitalario de Palma y que decidió llevárselo.

Después de entrevistarse con los dueños del negocio y explicar su versión, además de que había cámaras en el bar que atesoraban su versión, los policías nacionales procedieron a la detención de la fémina como presunta autora de un delito de amenazas graves.