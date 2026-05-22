El ITS financiará las infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos de transporte colectivo

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PALMA 22 May. (EUROPA PRESS) -

Los fondos del impuesto de turismo sostenible (ITS) podrán ser utilizados para subvencionar la implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos de transporte colectivo, tanto urbano como interurbano, en toda Baleares.

Se trata de una modificación del proyecto de inversión 'Fomento de la movilidad eléctrica' que persigue el objetivo de optimizar los recursos del ITS, ha informado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern de este viernes.

La propuesta, tramitada por la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes, se produce tras el informe favorable emitido este mayo validando la modificación por la Agencia de Estrategia Turística de Baleares (Aetib).

El objetivo principal del cambio, ha esgrimido Costa, es redefinir e integrar las dos primeras actuaciones del proyecto original en una única línea de ejecución "mucho más ágil y adaptada a las necesidades reales de conectividad del archipiélago".

A través de esta unificación, el Govern acelerará los procesos administrativos con la intención de que los fondos lleguen con mayor rapidez al tejido del transporte público colectivo.

La modificación mantiene intacta la tercera vía del proyecto, destinada a la instalación de puntos de recarga de acceso público general que podrán ser promovidos de forma abierta tanto por el sector público como por el sector privado.

Tampoco implica ninguna variación en el presupuesto total asignado inicialmente al plan anual de la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía.