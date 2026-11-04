La izquierda defiende que la dimisión "honra" a Puente y el PP cree que responde a intereses electorales de Sánchez

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, comparece a petición propia ante la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados - Diego Radamés - Europa Press

PALMA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de la izquierda han destacado que la dimisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, le "honra", mientras que el PP ha considerado que la dimisión ha sido un "cortafuegos" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante las encuestas de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Los portavoces de los grupos han valorado la dimisión de Puente en las ruedas de prensa posteriores a la Junta de Portavoces. La de Vox, Manuela Cañadas, ha celebrado que "por fin" se haya producido la dimisión del ministro, aunque ha señalado que la responsabilidad del Gobierno "no se ha acabado".

El portavoz socialista, Iago Negueruela, ha destacado la "enorme dignidad" de Puente, señalando que su actuación demuestra que "hay formas distintas de responder en política" y que se ha hecho "en tiempo y forma".

El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha calificado de "imprescindible" la dimisión del responsable de Transportes, al considerar que era necesaria una asunción de responsabilidades políticas "al más alto nivel".

A su entender, la dimisión "dignifica" al ministro y a la política española y demuestra que "no todos los políticos son iguales".

Igualmente, el diputado de Unidas Podemos, José María García, ha valorado que el ministro "no podía seguir en su puesto tras dos accidentes gravísimos en nueve meses". A su entender, le "honra" haber dimitido, pero debería haberlo hecho justo después del accidente de Urda.

De su lado, la portavoz 'popular' adjunta, Marga Durán, ha cuestionado que Puente haya dimitido ahora y no tras el accidente de Adamuz. "Si les hubiera importado empatizar con las víctimas y asumir responsabilidad hubiera dimido de inmediato", ha criticado.

En este sentido, ha remarcado que el "responsable final" es el presidente del Gobierno que, a su parecer, ha forzado a Puente a dimitir para hacer de "cortafuegos" ante las encuestas de las próximas elecciones.