Jaime Martínez analiza con el arquitecto Rafael Moneo la situación de la Fundación Pilar i Joan Miró

El alcalde de Palma, Jaime Martínez (izq.), con el arquitecto Rafael Moneo. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha analizado este miércoles la situación actual de la Fundación Pilar i Joan Miró en Mallorca con el arquitecto navarro Rafael Moneo, autor del proyecto de construcción del edificio que lleva su mismo nombre en la Fundación.

Durante la conversación, que se ha producido en la sede de la entidad, según ha informado Cort en un comunicado, Martínez ha trasladado la hoja de ruta que el Consistorio está aplicando en esta legislatura para la transformación de las políticas culturales.

Se ha analizado, también, la situación actual de la Fundación y sus necesidades futuras, con el objetivo de explorar conjuntamente posibilidades de mejora del edificio.

La conversación, según ha informado Cort este miércoles en un comunicado, se ha producido en la sede de la entidad dedicada a promover el conocimiento y la divulgación de la obra de Joan Miró. También han asistido el coordinador general de Cultura y Turismo, Fernando Gómez de la Cuenta; la directora de la Fundación, Antònia Maria Perelló, y el arquitecto mallorquín Antoni Esteva.

UN ARQUITECTO DE RECONOCIMIENTO MUNDIAL

El edificio Moneo, inaugurado en 1992, es el resultado de la intervención diseñada por Rafael Moneo y su equipo de arquitectos. La instalación, que ocupa 2.290 metros cuadrados, se unió a la sede de la Fundación para situar en ella diversas dependencias, como la biblioteca y la sala de conferencias.

El arquitecto, de Tudela -Ribera de Navarra-, ha sido el primer arquitecto español galardonado con el Premio Prikzer de arquitectura, que le fue concedido en 1996, y fue destinatario dle Premio Príncipe de Asturias de las Artes en 2012.

Moneo ha recibido otros reconocimientos de nivel mundial, como la medalla de oro de la Academia de Arquitectos de Francia, la medalla de oro de la Unión Internacional de Arquitectos o el león de oro a la trayectoria de la Bienal de Arte de Venecia.

Entre sus creaciones más notables se encuentran la catedral de Nuestra Señora de Los Ángeles -que es la principal iglesia católica de la ciudad estadounidense-, la ampliación del Museo del Prado, las casas consistoriales de Murcia y Logroño, el museo de arte romano de Mérida, y el centro cultural y auditorio del Kursaal.