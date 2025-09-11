Jaume Anglada recibe el alta tras evolucionar favorablemente

Archivo - Jaume Anglada durante la recepción de los Reyes en Marivent - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cantante mallorquín Jaume Anglada ha recibido el alta este jueves por parte del servicio de Traumatología del Hospital Universitario Son Espases, poco más de un mes después de ser atropellado en Palma.

Según la información del hospital, Anglada ha evolucionado de forma "muy favorable" desde que ingresó en planta, el pasado 26 de agosto, después de pasar cerca de 20 días en la UCI. Ahora continuará su rehabilitación en otro centro.

Hay que recordar que Anglada resultó herido de gravedad el pasado 8 de agosto tras ser arrollada la moto que conducía por un coche que huyó del lugar del siniestro.

Según fuentes sanitarias y policiales, el accidente se registró sobre las 01.30 horas a la altura del número 330 de la avenida Joan Miró de Palma, en las inmediaciones de Cala Mayor.

Las primeras pesquisas apuntan a que el turismo arrolló a la motocicleta y abandonó el lugar dejando malherido al cantante que, debido a las heridas de extrema gravedad, fue inmediatamente evacuado al Hospital Universitario Son Espases.

El conductor del coche, por su parte, fue detenido en su domicilio gracias a la colaboración de varios testigos que facilitaron a la Policía Local de Palma la matrícula del vehículo, lo que permitió dar con él, un joven de unos 20 años, en su domicilio.

El presunto autor del atropello, que presentaba una tasa de alcoholemia de 0,60 mg/l en aire espirado --el triple de lo permitido--, ingreso en prisión provisional tras pasar a disposición judicial el mismo día del accidente.

El detenido reconoció los hechos y está comprometido en abonar la responsabilidad civil, según pudo saber Europa Press. Asimismo, trasladó en la declaración que lo lamenta y pidió perdón.

A finales de agosto, la Audiencia Provincial de Palma dejó en libertad al joven. El juez estimó el recurso presentado por el abogado del acusado, Pablo Juanico, y le dejó en libertad provisional tras pagar una fianza de 5.000 euros.