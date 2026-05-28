Joan Moranta asume la presidencia del GOB Mallorca tras la dimisión de Teresa Cuennet por discrepancias

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PALMA 28 May. (EUROPA PRESS) -

Joan Moranta ha asumido la presidencia del GOB Mallorca de forma interina, después que el pasado viernes la hasta entonces presidenta, Teresa Cuennet, y diez vocales de la junta directiva presentaran su dimisión debido a las discrepancias internas con el resto de dirigentes.

Así, según ha informado la organización ecologista en un comunicado, el pasado lunes la junta directiva acordó que Moranta asumiera la presidencia y, Antonia Siquier, la vicepresidencia.

Igualmente, Mercè Morató continuará como secretaria y Toni Font, además de seguir como tesorero, asumirá también la representación de la junta interinsular. El resto de vocalías las ocupan Jaume Canals, Maria Fullana, Xavier Garí, Margaret Hayles, Antònia Llabrés, Aina Llauger, Catalina Massutí, Biel Pomar y Marina Tyosse.

La junta directiva, ha subrayado el GOB, lamenta "profundamente" el clima de división y enfrentamiento de la última asamble, así como la posible pérdida de voluntarios que se puedan derivar de los hechos del pasado viernes.

También expresa su voluntad de trabajar para reforzar la entidad, recuperar espacios de confianza y continuar trabajando ante los grandes retos que afronta Mallorca.

Finalmente, la junta directiva se ha puesto a disposición de todas las personas asociadas para resolver cualquier duda sobre la situación actual del GOB Mallorca y ha animado a participar en la próxima asamblea, prevista inicialmente para el 18 de junio y que se convocará formalmente en breve.