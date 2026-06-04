El Joch de Ministrils actuará este domingo en la Catedral de Mallorca por el Corpus Christi

Los Joch de Ministrils actuarán este domingo en el Corpus Christi en la Catedral de Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Joch de Ministrils actuará este domingo en la celebración del Corpus Christi en la Catedral de Mallorca, en el marco del convenio de colaboración firmado este jueves entre el Consell de Mallorca y la Seu.

Esta será el primero de los eventos religiosos en los que participará esta agrupación de música tradicional del Consell de Mallorca tras el acuerdo firmado entre el deán del Cabildo Catedral, Antoni Vera, y la vicepresidenta y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, que tendrá una vigencia de tres años.

En un comunicado, la Catedral de Mallorca y el Consell de Mallorca han indicado que la ceremonia del Corpus empezará el domingo a las 17.10 horas con la exposición del Santísimo, tal como marca la tradición. A las 17.15 horas, tendrá lugar el canto de las vísperas y a las 18.00 horas empezará la Eucaristía. Al acabar la misa, se iniciará la procesión por el centro de Palma.

El Joch de Ministriles intervnedrá en diferentes momentos de la celebración. A partir de las 17.30 horas, los miembros de la formación tocarán desde el balcón de la fachada principal de la Catedral, sobre el portal mayor, con un llamamiento a la celebración.

Posteriormente, durante la eucaristía y desde el presbiterio, interpretarán piezas musicales con la Capella de la Seu, dirigida por Joan Company, y el organista de la Catedral, Tomeu Mut.

El Joch de los Ministriles fueron recuperados en 2024 por el Consell de Mallorca y el Teatre Principal de Palma, en un afán de recuperar, conservar y enriquecer el patrimonio cultural de la isla.

Sus antecedentes históricos están en la Catedral de Mallorca. A comienzos de 1595 y siendo maestro de Capella Pau Villalonga, el Cabildo reunió a un grupo de 'ministrils'.

El 1 de abril de 1595 el canónigo deán y el canónigo Garau comunicaron a los jurados la conveniencia para el culto de la instauración de un 'joch de ministrils' obligados a servir en todas las fiestas que se celebraban, tanto civiles como religiosas.

Los jurados lo propusieron al Gran i General Consell, que lo trató el mismo día, y el mismo año se llevó a cabo la contratación de este grupo de músicos.

Desde su fundación hasta su disolución y total desvinculación de la Catedral de Mallorca el 1879, este Joch de Ministrils estuvo integrado por diferentes tipos de instrumentos: flautas, 'xeremies', 'sacabutxos', bajones, trompetas, trombones, trompas o instrumentos de cuerda, entre otros, en un intento de adaptarse a las diferentes tendencias musicales que imperaban en cada época.

Mediante el acuerdo firmado, el Joch de Ministrils del Consell de Mallorca podrá participar en el ámbito de la liturgia y en otros proyectos y actividades culturales que se puedan llevar a cabo en la Catedral de Mallorca, siempre dentro del contexto de la adecuación y respecto a la idiosincrasia de un lugar sagrado como la Seu, y de acuerdo con criterios culturales de reproducción del Joch de Ministrils.

La celebración del Corpus de este año estará presidida por el canónigo y vicario general, Josep Adrover. El obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, participará domingo en Madrid en la solemnidad con el Papa León XIV, con motivo de su viaje apostólico en España.

La tradicional procesión del Corpus que se celebrará después de la misa recorrerá el centro de Palma, por las calles del Mirador, el Palau, Sant Pere Nolasc y Morei, continuará por las plazas de Santa Eulàlia y de Cort. Después, la procesión volverá a la Catedral por la calle de Palacio Real.

El Corpus Christi es una solemnidad en que se celebra la Eucaristía, como presencia real de Cristo en el Santísimo Sacramento. Por este motivo, el sacramento llevado en el centro de la Custodia mayor es el gran protagonista de este acontecimiento.

También se podrá ver por las calles de Palma la cruz procesional --la Lledània-- y dos piezas diseñadas por Antonio Gaudí, el 'conopeu' y el 'tintinacle'.

Participarán en la procesión, con los canónigos del Cabildo de la Catedral, la Escolania dels Vermells de la Seu, las cofradías de Semana Santa de Palma, los 'tamborers de la sala', los 'cavallets', 'cossiers' y las bandas de música municipal de Palma y de la Almudaina.

Como es tradición, están muy especialmente invitados a participar en la celebración los niños que este año han hecho la Primera Comunión. El Corpus es la única celebración del calendario litúrgico en que se hace sonar la campana de N'Eloi, la más grande del conjunto de campanas de la Catedral, que toca también por la muerte y elección de un Papa u Obispo.

El director del Teatre Principal de Palma, Miquel Martorell, ha señalado que el proyecto supone la "consolidación de un trabajo musicológico y de investigación". Según ha añadido, la actuación "realza la religiosidad, la tradición y la música antigua" y permite reconectar con un patrimonio que forma parte de la identidad de Mallorca.