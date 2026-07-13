Jorge Campos se reafirma en su crítica a la UIB por el discurso de una estudiante con hiyab en la graduación

Archivo - El diputado de VOX Jorge Campos - César Vallejo Rodríguez - Europa Press - Archivo

PALMA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox en el Congreso Jorge Campos ha vuelto a criticar a la Universitat de les Illes Balears (UIB) por el hecho de que una alumna con hiyab pronunciara un discurso en el acto de graduación de la UIB, celebrado el pasado viernes en el estadio de Son Moix.

"La UIB se ha molestado por no parecerme correcto que una musulmana con velo islámico represente a los alumnos de Baleares", ha señalado en un mensaje en redes sociales, después que la universidad haya calificado como "incompatibles" con sus valores los "discursos de odio" que ponen en entredicho la legitimidad o la representatividad de miembros de la comunidad universitaria por razón de origen, convicciones o cualquier otra circunstancia personal.

Campos ha calificado la UIB como "una universidad convertida en el lodazal donde retoza la intolerancia separatista, donde se permiten actos en defensa de grupos terroristas como ETA o HAMAS, o donde se persigue la libertad lingüística".

Así, a su entender, que el consejo de dirección de la universidad balear haya condenado su publicación "demuestra" que su "crítica, que no señalamiento a ninguna alumna", ha sido "acertada".

"El velo islámico representa la sumisión de la mujer. Es un símbolo incompatible con la dignidad de la mujer, y la defensa de sus derechos y libertades, que nada tiene que ver con nuestra cultura, y esta muy alejado de los valores democráticos que debería defender una institución como la universidad pública balear", ha dicho.

Igualmente, ha asegurado que se ofrece a debatir con la UIB sobre "dignidad, igualdad de las personas, diversidad, lenguas, orígenes, sensibilidades y convicciones". "Si no obtengo respuesta será una demostración más que el catalanismo separatista de la UIB también es puerta de entrada a la islamización", ha zanjado.