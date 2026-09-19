Una jornada del Consell de Mallorca conciencia sobre las diferentes alternativas de movilidad. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La tercera Jornada de la Movilidad Sostenible organizada por el Consell de Mallorca ha reunido este sábado ha contado con una gran participación de ciudadanos en una jornada de actividades recreativas y educativas en familia, centrado en la movilidad sostenible.

El conseller insular de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio, y el conseller de Empresa, Autónomos y Energía, han participado en la jornada.

Algunos niños se han divertido con los castillos hinchables de la zona de juegos infantiles organizada por la Dirección Insular de Deportes del Consell de Mallorca, mientras que otros han puesto a prueba sus habilidades de conducción y han aprendido las normas del circuito de seguridad vial, de la mano de los monitores de la Federación de Ciclismo.

Una de las principales atracciones del día ha sido la exposición de vehículos eléctricos de la Asociación de Vehículos Eléctricos de Mallorca (Auve). La exposición ha permitido a todos los asistentes interesados en este tipo de movilidad reforzar su conocimiento sobre esta alternativa de movilidad sostenible.

El conseller insular Fernando Rubio ha indicado que está "muy satisfecho con la acogida con la que los asistentes han recibido esta jornada y con la implicación de todas las personas que han colaborado".

Rubio ha asegurado que es muy importante que los ciudadanos conozcan las diferentes alternativas de movilidad sostenible y ha añadido que, en la misma línea, desde el Consell de Mallorca han promovido la construcción de 26 viales cívicos, lo que implica una inversión de unos 45 millones de euros en 60 kilómetros de recorrido, y también el Plan de Aparcamientos Disuasorios, que implicará la construcción de 46 aparcamientos, con más de 7.000 plazas, situado cerca de las estaciones de transporte público de los pueblos de Mallorca.

Por su parte, el departamento de Bomberos de Mallorca ha hecho una simulación de cómo actuar en caso de que se incendie un vehículo y, por otro lado, la Unidad Canina de Búsqueda ha ofrecido una exposición sobre localización y rescate de personas.

Además, el Consell de Mallorca ha instalado unas carpas donde se han ubicado los espacios de actividades. El Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) ha presentado dos. La primera ha consistido en la implementación de paneles con recomendaciones para hacer que los entornos escolares sean seguros y saludables; y avanzar con el Plan de Cuidado y Derechos de Niños y Adolescentes de Mallorca.

Esta segunda actividad, 'Mou-te', ha consistido en un taller en el que los más pequeños han dibujado su visión del futuro de la movilidad en Palma. También ha habido un espacio con monitores, donde la organización de Eco Rallye Mallorca ha proyectado imágenes de los vehículos eléctricos que han participado en sus pruebas.

La red pública de carga de vehículos del Govern (Melib) ha ofrecido un taller para aprender cómo funciona la carga de los coches eléctricos y ha proporcionado información sobre los puntos de carga distribuidos alrededor de Mallorca.