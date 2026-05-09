Una jornada festiva por el Día de Europa llena de actividades el parque de las Estaciones de Palma

Una jornada festiva por el Día de Europa llena de actividades el parque de las las Estaciones de Palma. - CAIB

PALMA 9 May. (EUROPA PRESS) -

El Govern, a través de Europe Direct Illes Balears y la Fundación Illes Balears Europa (FIBE), ha celebrado este sábado el Día de Europa con una jornada festiva en el parque de las Estaciones de Palma, que ha reunido numerosas familias en torno a los valores europeos, la diversidad y la participación ciudadana.

Durante toda la jornada, a la que ha asistido la directora gerente de la FIBE, Marta Cano, los asistentes han podido disfrutar de ocho carpas temáticas llenas de actividades educativas, participativas y lúdicas, con talleres, juegos, espacios interactivos y una ludoteca pensada para que niños y familias descubrieran la riqueza cultural y los valores compartidos de la Unión Europea, según ha explicado en un comunicado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local.

A pesar de la lluvia, muchas familias y visitantes se han acercado durante toda la mañana al parque para participar en las actividades organizadas con motivo del Día de Europa. Debido a las condiciones meteorológicas adversas, la jornada ha tenido que finalizar antes de lo previsto al mediodía.

Una de las actividades más destacadas ha sido el 'pasaporte europeo', una iniciativa que invitaba a los participantes a recorrer todas las carpas y superar diferentes pruebas y retos relacionados con Europa.

En cada actividad completada, los niños conseguían un sello en su pasaporte hasta completar el recorrido europeo. Esta propuesta ha convertido la jornada en una experiencia dinámica y participativa, fomentando el aprendizaje a través del juego.

Las actividades han incluido talleres de manualidades, juegos cooperativos, espacios de conocimiento sobre la Unión Europea, actividades de concienciación sobre sostenibilidad, diversidad lingüística y cultural, así como una ludoteca infantil con propuestas adaptadas para los más pequeños.

Marta Cano ha destacado que Europa es convivencia, oportunidades, educación y futuro compartido. "Celebraciones como esta nos permiten acercar el proyecto europeo a la ciudadanía desde la proximidad y recordar que Europa también se construye desde las Islas", ha afirmado.

Esta conmemoración llega, además, en un año especialmente significativo, coincidiendo con los 40 años de la adhesión de España a la Unión Europea. Cuatro décadas de progreso, cooperación y oportunidades que han contribuido al desarrollo de Baleares y que también han reforzado el compromiso del archipiélago con una Europa más cohesionada, sostenible y cercana a los territorios insulares, han señalado.

La celebración del Día de Europa continuará también durante los próximos días en Menorca, Eivissa y Formentera con las 'Cajas Mágicas de Europa', una actividad itinerante dirigida a los centros educativos que acerca los valores europeos a los niños a través de materiales didácticos y experiencias interactivas adaptadas a cada edad.

GANADORES DEL CONCURSO DE DIBUJO 'PINTA EUROPA'

El Ejecutivo autonómico también ha dado a conocer a los ganadores del concurso de dibujo 'Pinta Europa' 2026, que este año ha registrado una participación récord, con un total de 550 dibujos presentados por alumnos de 25 centros educativos de todo el archipiélago, consolidándose como una de las iniciativas educativas más destacadas del Día de Europa en Baleares.

El Premio Especial Illes Balears ha sido para Fiora González, alumna del CEIP Antoni Juan Alemany de Maó, con una obra que se convertirá en la portada del calendario de Europe Direct del año 2027.

El resto de dibujos premiados formarán parte de las ilustraciones interiores del calendario, reconociendo así la creatividad y la mirada europea de los niños de todas las islas.

Los galardones serán entregados próximamente en los respectivos centros educativos por la directora general de Relaciones Institucionales y con el Parlament, Xesca Ramis, y la directora gerente de la Fundación Illes Balears Europa, Marta Cano.