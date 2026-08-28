Una jornada lúdica y reivindicativa despide a los niños saharauis del programa 'Vacaciones en Paz' en Palma - EUROPA PRESS

PALMA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Baleares ha despedido este viernes a los 36 niños acogidos en el marco del programa 'Vacaciones en paz' con la tradicional concentración lúdico-reivindicativa en Palma.

La despedida ha tenido lugar a las 19.00 horas en la plaza de Cort y ha arrancado con la actuación de la batucada Tambors per la Pau, seguida de música saharaui.

La jornada ha puesto el punto y final a casi dos meses durante los cuales los menores han podido disfrutar de unas vacaciones diferentes, alejados temporalmente de las duras condiciones de los campamentos de refugiados saharauis de Tindouf, en Argelia.

Al mismo tiempo, su estancia ha servido para dar visibilidad a la situación del pueblo saharaui y reivindicar su derecho a la autodeterminación.

Desde la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Baleares han trasladado su reconocimiento "profundo" a las familias acogedoras, confiando en que el año que viene sean muchas más.

Los 36 niños del programa finalizarán su estancia en Baleares el próximo lunes, 31 de agosto, e iniciarán el viaje de regreso a los campamentos de refugiados saharauis de Tindouf.

Los menores viajarán desde sus respectivas islas hasta Barcelona, desde donde, junto con niños de otras comunidades autónomas, continuarán el viaje en un vuelo chárter directo a Tindouf.