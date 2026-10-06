José Tirado reivindica la importancia de pedir ayuda profesional ante problemas de salud mental: "Se puede salir"

Conferencia 'Sana-ment' - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente ejecutivo del Illes Balears Palma Futsal, José Tirado, ha reivindicado la importancia de pedir ayuda profesional ante problemas de salud mental y de "pararse y volver a empezar".

Lo ha hecho en la segunda conferencia edl ciclo 'Sana-ment' organizada por el Consell de Mallorca y el Illes Balears Palma Futsal, según ha informado la primera institución en una nota de prensa.

Tirado ha reflexionado sobre la necesidad de afrontar las dificultades y los momentos de cambio, a raíz de la depresión que sufrió, subrayando que "la salud mental es un problema grave en la sociedad".

"Muchas veces no queremos levantar la mano, nos da vergüenza o miedo, incluso. Al tocar fondo, entendí que no podía más. Se puede salir, pero se tiene que pedir ayuda profesional, este sería mi primer consejo. Si los equipos técnicos y deportivos estamos para hacer la tarea de mejora en la gestión de un club, los profesionales sanitarios de la psiquiatría y la psicología, están para ayudar en la gestión de los procesos de depresión. Son profesionales que te ayudan a resurgir", ha destacado.

A la jornada han asistido el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés; el vicepresidente segundo y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard; el director insular de Deportes, Toni Prats; y el primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Palma, Javier Bonet, entre otras autoridades, así como la plantilla del equipo de primera.

El presidente insular ha destacado que "cuidar la salud mental no es un signo de debilidad, es un acto de valentía". "En los últimos años, la salud mental ha dejado de ser un tabú. Es una realidad que nos afecta a todos", ha añadido.

En este sentido, ha señalado que una de cada cuatro personas en Baleares sufrirá un trastorno de salud mental. "Personas que en algún momento sentirán que no son suficientes, que no son valoradas, que su vida no importa... y desde aquí, les queremos decir que sí: que su vida es importante y, sobre todo, que no están solas", ha defendido.

Bestard, por su parte, ha considerado "muy importante" que existan personas que "hagan de espejo, que aporten su experiencia para poder aprender y crecer". "El deporte, como herramienta clave, es básico para tener una sociedad sana, fuerte y cohesionada", ha dicho.

Además, según el conseller insular, las cifras de personas atendidas por depresión en los centros de atención primaria de las Islas son "alarmantes", en concreto, 33.000 al año. Por ello, ha reivindicado, el Consell apuesta por diferentes programas de prescripción deportiva y servicios para diferentes perfiles de pacientes.

La conferencia ha incluido una mesa redonda abierta al público, en la cual han participado la psiquiatra del Hospital Universitario Son Espases Inés Angélico y el deportista paralímpico y medallista de bronce en los Juegos Paralímpicos de Pekín 2008 y Tokio 2021 Álex Sánchez Palomero.

Los ponentes han aportado diferentes perspectivas sobre la relación entre el deporte y el bienestar emocional, y han compartido experiencias y reflexiones sobre como afrontar las dificultades y los momentos de mayor complejidad personal.

La sesión ha servido también para reivindicar el valor del deporte como espacio de crecimiento personal, superación y bienestar, así como la importancia de generar espacios de conversación y divulgación en torno a la salud mental.