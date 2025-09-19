Josefa Costa Tur y Bernat Josep Alemany Ramis, reelegidos presidenta y vicepresidente del CEIB

PALMA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado este viernes el nombramiento de Josefa Costa Tur como presidenta del Consejo Escolar de Baleares (CEIB) y de Bernat Josep Alemany Ramis como vicepresidente, con efectos a partir del 1 de agosto de 2025.

Ambos cargos ya eran ocupados por Costa y Alemany desde el año 2021, y han sido reelegidos por el Consejo Escolar de acuerdo con el procedimiento establecido en el reglamento, según ha indicado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa.

Según el artículo 9.4 del texto refundido de la Ley de consejos escolares de las Islas, aprobado por el Decreto Legislativo 112/2001, de 7 de septiembre, el presidente y el vicepresidente del CEIB deben ser nombrados por el Consell de Govern, a propuesta del conseller competente, tras haber sido elegidos por el Consejo Escolar por mayoría de dos tercios en primera votación o por mayoría simple en segunda votación.

El 31 de julio de 2025, el presidente de la Junta Electoral remitió las actas de elección al conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, comunicando la reelección de Josefa Costa Tur como presidenta del CEIB y de Bernat Josep Alemany Ramis como vicepresidente.