Un joven de 18 años, grave tras ser atropellado en la carretera de Sant Antoni

Archivo - Interior de una ambulancia del servicio de ambulancias del Valdemoro, en plena crisis del coronavirus donde el personal sanitario está trabajando a destajo. En Valdemoro, Madrid, (España), a 15 de abril de 2020. - Óscar J.Barroso - Europa Press - Archivo

EIVISSA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un joven neozelandés de 18 años permanece estable dentro de la gravedad en observación en el Servicio de Urgencias del Hospital Can Misses tras ser atropellado por un vehículo en la carretera de Sant Antoni (Eivissa).

El joven, con múltiples traumatismos, ha ingresado a las 04.16 horas, según ha informado este martes el Área de Salud pitiusa.

Según informó también el SAMU 061, el atropello ha tenido lugar este martes a las 03.08 horas en la carretera de Sant Antoni junto al polígono de Can Negret.

Una unidad de Soporte Vital Avanzado se ha trasladado al lugar y, tras valorar al paciente, ha activado el código politrauma. El joven ha sido llevado al hospital en estado muy grave.