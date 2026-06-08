Un joven de 19 años permanece en la UCI tras precipitarse desde 12 metros en Eivissa

Archivo - Imagen de recurso de una ambulancia del SAMU 061. - EUROPA PRESS - Archivo

EIVISSA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un joven estadounidense de 19 años permanece estable dentro de la gravedad en la UCI de un centro hospitalario de Eivissa tras sufrir una caída desde una altura aproximada de 12 metros.

Según ha informado el centro, los hechos tuvieron lugar este domingo en Santa Eulària y hasta el lugar del accidente acudieron efectivos de la Guardia Civil y una ambulancia del 061.

El paciente ingresó a las 19.48 horas y permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos con diagnóstico de fractura vertebral cervical y dorsal, traumatismo pulmonar con neumotórax derecho y politraumatismos. Su estado es estable dentro de la gravedad.

OTRO PRECIPITADO MUY GRAVE

También este lunes, un varón de unos 29 años se ha precipitado desde un séptimo piso en Sant Antoni.

Hasta el lugar del accidente acudieron una ambulancia UVI del 061 y efectivos de la Policía Local. El paciente ha sido trasladado a la clínica, donde ha ingresado a las 08.34 horas.

Debido a la gravedad de las lesiones, ha sido trasladado directamente al quirófano. Presenta un traumatismo craneoencefálico muy grave, traumatismo torácico, traumatismo abdominal, fractura de pelvis y politraumatismos graves. Su estado es muy grave.