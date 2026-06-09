Sigue en estado crítico el joven que cayó desde un séptimo piso en un edificio de Sant Antoni

EIVISSA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El joven precipitado en Sant Antoni desde un séptimo piso continúa en la UCI en situación crítica, ingresado en un centro hospitalario de Ibiza.

Según ha informado este martes el centro sanitario, el paciente está muy grave y con pronóstico reservado.

Los hechos tuvieron lugar este lunes y el joven fue trasladado a una clínica, donde ingresó a las 08.34 horas. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado directamente al quirófano.

PRECIPITADO EN SANTA EULÀRIA

Por otro lado, en cuanto al paciente ingresado tras caer de 12 metros en Santa Eulària, continúa estable dentro de la gravedad.

Actualmente se encuentra pendiente de una intervención quirúrgica para el tratamiento de las fracturas vertebrales que presenta.

Se trata de un joven estadounidense de 19 años que ingresó en el centro el domingo a las 19:48 horas. Permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos con diagnóstico de fractura vertebral cervical y dorsal, traumatismo pulmonar con neumotórax derecho y politraumatismos.