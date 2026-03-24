Una joven acusa a su padre de violarla y maltratarla durante años: "Tenía miedo de que me pegara"

El acusado, durante el juicio. - EUROPA PRESS

PALMA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una joven ha acusado este martes a su padre de violarla y maltratarla durante al menos ocho años en Mallorca.

Ha sido en el juicio que se sigue en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares contra el hombre, para quien Fiscalía solicita que sea condenado a 20 años de prisión y al pago de una indemnización de 40.000 euros como supuesto autor de tres delitos de malos tratos en el ámbito familiar y otro continuado de agresión sexual.

Durante su declaración, la víctima ha asegurado que "desde que tiene uso de razón" su padre se comportó de manera agresiva tanto con ella como con sus hermanos.

"A la mínima nos pegaba. Tenía unos exámenes de recuperación y no quería estudiar. Me puso de cuclillas y me pegaba con una caña de bambú en las piernas", ha recordado en relación a uno de los múltiples episodios de maltrato que habrían ocurrido entre 2014 y 2022.

Los episodios, ha recordado, subieron de intensidad con el paso de los años y se transformaron en agresiones sexuales frecuentes entre los años 2016 y 2022, cuando la niña tenía entre 10 y 16 años.

"Me decía ponte aquí, me abría las piernas y me penetraba", ha afirmado. La joven, que tiene ahora 22 años, ha asegurado que no puede recordar el número exacto de veces que el padre la violó. Según ha señalado, no contó nada de lo sucedido hasta más tarde por temor al hombre. "Tenía miedo de que me pegara", ha apuntado.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, sucedieron entre 2014 y 2022, tiempo durante el cual el procesado instauró un "clima de terror" en la relación con su hija y en la convivencia familiar.

Durante los seis primeros años, desde que la menor cursaba cuarto de primaria hasta poco antes del confinamiento por la pandemia del coronavirus, la agredió de forma recurrente en el interior del domicilio en el que vivían.

Por ejemplo, cuando no quería estudiar la sentaba de cuclillas y la golpeaba con una caña de bambú. En otras ocasiones, le propinaba empujones hasta estamparla contra la pared.

Entre 2016 y 2022, es decir, cuando la víctima tenía entre diez y 16 años, el acusado la violó en múltiples ocasiones. Cuando ella oponía resistencia, él empleaba la violencia.

Como consecuencia de estos hechos, la menor ha sufrido estrés postraumático y ha tenido que someterse a intervenciones terapéuticas durante años.