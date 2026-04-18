Un joven acusado de patronear una patera hasta Formentera se enfrenta a cinco años de cárcel

Archivo - La Policía Nacional Detiene A Dos Personas Por Patronear Una Patera Hasta Mallorca. - POLICÍA - Archivo

PALMA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares celebrará el próximo martes (09.45 horas) la vista previa del juicio contra un joven acusado de patronear una patera desde Argelia hasta Formentera.

La Fiscalía solicita que sea condenado a cinco años de prisión como supuesto autor de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

La embarcación, según expone la fiscal en su escrito de acusación, zarpó de las costas argelinas la medianoche del 27 de julio de 2025 y llegó a Eivissa sobre las 11.45 horas del día siguiente.

A bordo de la patera, de cuatro metros de eslora y sin medidas de seguridad, viajaban 19 personas migrantes que vieron peligrar su vida.