El joven hallado muerto en Palma llevaba desaparecido desde el viernes

Un coche y un agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El joven de unos 20 años cuyo cuerpo sin vida fue hallado este domingo en Palma llevaba desaparecido desde el pasado viernes.

El hallazgo tuvo lugar poco antes de las 14.00 horas en las proximidades del Estadi Balear y la Policía Nacional abrió una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte.

Se trata de un joven de unos 20 años y que no llevaba consigo identificación alguna. El cuerpo no presentaba signos de violencia, por lo que desde un primer momento ya descartaron que se tratara de una muerte de etiología homicida.

Tras la práctica de las pruebas forenses, según han confirmado a Europa Press fuentes próximas al caso, los investigadores han determinado que se trata del joven de cuya desaparición se alertó el pasado viernes.

A falta de los resultados definitivos de las pruebas toxicológicas, la principal hipótesis es que falleciera como consecuencia de una intoxicación derivada del consumo de drogas.