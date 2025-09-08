Una de las jóvenes heridas en el atropello mortal sigue en estado crítico

Archivo - Una ambulancia del SAMU 061. - EUROPA PRESS - Archivo

IBIZA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una de las tres jóvenes arrolladas este domingo en Ibiza, ingresada en un centro privado de Ibiza, continúa en estado crítico.

La mujer se recupera de politraumatismos múltiples, tales como un trauma torácico cerrado, un trauma abdominal cerrado con lesiones en bazo y riñón y un trauma pélvico grave.

Otra de las jóvenes heridas que fue trasladada al Hospital Can Misses recibió el alta este domingo a las 16.10 horas, según informó el Área de Salud pitiusa.

Tras el atropello acabó falleciendo una de las tres mujeres heridas. El accidente tuvo lugar este domingo en la zona de Es Puetó, entre los municipios de Sant Josep de sa Talaia y Sant Antoni de Portmany.

La Policía Local de Sant Josep detuvo al supuesto autor, un hombre de nacionalidad irlandesa que conducía un todoterreno bajo los efectos de las drogas.