Los jóvenes que han participado en la Ruta jacobea del Consell llegan a Santiago de Compostela - CONSELL DE MALLORCA

Fuster recibe a los jóvenes en la Plaza del Obradoiro, punto final de su recorrido de más de 120 kilómetros por el Camino Francés

PALMA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los jóvenes que han participado en la Ruta jacobea del Consell de Mallorca han llegado a Santiago de Compostela, donde les ha recibido el conseller insular de Presidencia, Toni Fuster, en la Plaza del Obradoiro, punto final de su recorrido de más de 120 kilómetros por el Camino Francés.

En una nota de prensa, el Consell ha informado que los jóvenes de Mallorca que han participado en la primera edición de la Ruta jacobea organizada por la institución insular han culminado este domingo su experiencia con la llegada a la Plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela, después de recorrer más de 120 kilómetros en seis días por el tramo final del Camino Francés y de obtener la credencial del peregrino, la Compostela.

El itinerario, que se ha desarrollado entre Sarrià y Santiago, ha incluido etapas de entre 19 y 29 kilómetros diarios y ha pasado por pueblos emblemáticos como Portomarín, Palas de Rei, Melide y Arzúa. A lo largo del camino, los participantes han podido descubrir iglesias románicas, pueblos tradicionales, bosques frondosos y elementos patrimoniales únicos, en una experiencia que combina naturaleza, cultura y superación personal.

El conseller insular de Presidencia, Toni Fuster, ha recibido a los jóvenes en Santiago de Compostela y ha destacado la importancia de esta iniciativa: "El Consell de Mallorca impulsa por primera vez esta experiencia única para que nuestros jóvenes puedan vivir lo que significa el camino: esfuerzo, compañerismo y descubrimiento cultural. Es una manera de apoyar su crecimiento personal y ofrecerles una alternativa de ocio educativo que combina naturaleza, historia y tradición", ha subrayado el conseller insular.

Fuster ha destacado, además, que este programa "pertenece al extenso programa de actividades de ocio educativo para la juventud de la institución insular, que refuerza el compromiso del Consell de Mallorca con las experiencias que fomentan la convivencia, los valores y la conexión con el patrimonio cultural y natural".

La Ruta jacobea ha incluido alojamiento en albergues, pensión completa, guías especializados, actividades y todos los transportes, desde los vuelos Palma-Santiago con maleta facturada hasta los traslados internos y el servicio de transporte de equipaje. El Consell ha subvencionado el 70 por ciento del coste del programa.