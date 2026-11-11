Juan Antonio Torres, nuevo concejal en Eivissa en sustitución de Ana Ferrer

Juan Antonio Torres Mata, quien tomará posesión como nuevo regidor del Ayuntamiento de Eivissa el 26 de noviembre - AYUNTAMIENTO DE EIVISSA

EIVISSA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Juan Antonio Torres Mata (Eivissa, 1986) tomará posesión de su cargo como concejal en el Ayuntamiento de Eivissa en el pleno de noviembre, previsto para el día 26, en sustitución de Ana Ferrer, quien dimitió tras la detención de su marido en el marco de una operación contra una organización criminal que presuntamente blanqueaba dinero procedente del tráfico de drogas.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, Torres no tendrá dedicación especial, por lo que percibirá las indemnizaciones correspondientes en función de su asistencia a los órganos colegiados municipales.

El nuevo edil es graduado en Educación Social por la UNED y, entre otras cosas, cuenta con el título de Experto Universitario en Migraciones en el Mediterránea por la UIB.

Además, ha desarrollado labores de coordinación de escuelas municipales de fútbol sala y trabajo en equipo.