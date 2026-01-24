El juez envía a prisión provisional al acusado de apuñalar a sus dos hijos en Palma

Archivo - Juzgados de Vía Alemania (Palma). Recurso. Archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un juzgado de Palma ha decretado el ingreso en prisión de forma provisional del hombre que supuestamente apuñaló a sus dos hijos durante una discusión en el barrio de Son Gotleu.

La Policía Nacional, a cargo de las pesquisas, entregó el viernes el atestado al juez de guardia de detenidos mientras el sospechoso seguía ingresado en un centro hospitalario.

El magistrado, según han informado a Europa Press fuentes próximas a la investigación, ordenó su ingreso en prisión provisional como supuesto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa.

Los hechos ocurrieron a última hora del martes en la plaza Orson Welles, en el barrio de Son Gotleu, según indicó el SAMU 061.

Según fuentes policiales, la principal hipótesis con la que trabajan los investigadores es que el padre y el hijo mantuvieran una discusión. Durante el altercado, el padre apuñaló a su hijo de 22 años en el abdomen.

El joven tuvo que se atendido por los servicios de emergencias y fue trasladado en estado grave al Hospital Universitario de Son Espases. Su estado de salud está mejorando y se espera que pase a planta próximamente.

La mujer y la hija del supuesto agresor estaban presentes en el momento de la discusión y trataron de mediar para evitar que fuera a más. Como consecuencia, la segunda sufrió varios cortes en una mano y también acabó ingresada en Son Espases.

El presunto agresor también presentaba múltiples contusiones, aunque no revestían especial gravedad, y estuvo ingresado en el mismo centro hospitalario.