La jueza Elena González Fuentes asciende a la categoría de magistrada. - TSJIB

PALMA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La jueza Elena González Fuentes ha ascendido este miércoles a la categoría de magistrada en un acto que ha tenido lugar ante la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB).

González Fuentes, que sirve la plaza número 6 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Palma, pasará a desempeñar la plaza número 4 de la Sección Social del Tribunal de Instancia de Palma.

En el acto ha ejercido como padrino el magistrado Borja Antolín Herreros; y ha participado el presidente del TSJIB, Carlos Gómez, acompañado del presidente de la Sala Contenciosa Administrativa, Fernando Socias Fuster, el presidente de la Sala Social, Alejandro Roa Nonide, y la Secretaria Coordinadora de Mallorca, Maria del Mar García Reviriego.