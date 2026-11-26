Archivo - El vicepresidente segundo y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, durante el Consell de Mallorca. - Javier Fernández - Europa Press - Archivo

PALMA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La jueza que investiga al vicepresidente segundo del Consell de Mallorca, Pedro Bestard (Vox), por un supuesto delito de malversación de fondos públicos relacionado con el uso particular de tres coches oficiales de la institución insular ha decidido mantener su declaración judicial para el próximo 9 de diciembre.

También ha dado traslado de la causa al Consell de Mallorca para que la institución pueda decidir si se persona como perjudicado en la causa, una decisión que por el momento no se ha adoptado.

Los dos movimientos judiciales, que han confirmado a Europa Press tanto fuentes jurídicas como de la institución insular, se dan en el marco de la investigación que se sigue contra Bestard por el supuesto uso fraudulento de los vehículos oficiales de su departamento, el de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes.

La semana pasada, la defensa del conseller insular recurrió la admisión a trámite de la querella que la Fiscalía ha presentado contra él y solicitó la suspensión cautelar de su declaración en calidad de investigado a la espera de que se dirimiera esa cuestión.

Bestard sostiene en su recurso que los hechos relatados en la querella carecen de trascendencia penal y, por lo tanto, no procede que sean investigados por el juzgado de Palma que la ha admitido a trámite. A su parecer, así lo avalan los informes internos que fueron elaborados por el Consell de Mallorca tras publicarse el caso, que confirmaron el uso particular de los tres coches oficiales pero concluyeron que no fue "indebido".

Este recurso de reforma subsidiario de apelación, que primero deberá resolverlo la jueza instructora y si se desestima recaerá sobre la Audiencia Provincial de Baleares, ha sido admitido a trámite y sigue su curso ordinario.

Lo que no ha prosperado, según fuentes jurídicas, es la petición de suspender la declaración de Bestard que había sido fijada para el 9 de diciembre y que, si no hay novedades, se mantendrá en esa fecha.

PERSONACIÓN DEL CONSELL DE MALLORCA

Por otro lado, fuentes del Consell de Mallorca han confirmado a esta agencia de noticias que el pasado 17 de noviembre recibieron una comunicación formal de la jueza en la que se les ofrecía la posibilidad de personarse en la causa judicial como perjudicado.

Los servicios jurídicos de la institución insular, pasados nueve días, todavía siguen estudiando si es necesario formar parte de un procedimiento judicial en el que, por ejemplo, ya se ha personado el PSIB en calidad de acusación.

Ese mismo día, el presidente insular, Llorenç Galmés (PP), dijo que esperaría a que los tribunales le comunicaran la imputación de Bestard para tomar decisiones sobre su futuro.

Pese a "no compartir" la actuación del dirigente de Vox con los coches, mostró su "máximo respeto" por los informes de los funcionarios del Consell, que sostienen que "no cometió ninguna irregularidad" de acuerdo con la normativa interna. En otras ocasiones ha garantizado que actuará con "contundencia" en caso de que se acrediten las supuestas irregularidades.

La querella, presentada a finales del pasado mes de octubre, tiene su origen en una denuncia presentada por el PSIB por el supuesto uso fraudulento de tres coches oficiales de la institución insular.

Tras investigar los hechos denunciados, la Fiscalía consideró que existían indicios de delito suficientes como para presentar una querella por malversación, aunque los socialistas también apuntaban a otros de prevaricación y falsedad documental.

Bestard, en sus últimas declaraciones al respecto, mantuvo su inocencia y se negó a dimitir. "Yo sigo trabajando, no he hecho nada mal hecho. La justicia dirá lo que tenga que decir, yo confío en la justicia", dijo al ser preguntado al respecto en una rueda de prensa para presentar los presupuestos insulares de 2027.