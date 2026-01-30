Jugadores del RCD Mallorca y árbitros de primera protagonizan una campaña para erradicar la violencia en el deporte

El conseller de Deportes del Consell de Mallorca, Pedro Bestard, junto a los jugadores del RCD Mallorca Abdón Prats, Antonio Sánchez, Leo Román y Sergi Darder. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cuatro jugadores del RCD Mallorca y cuatro árbitros mallorquines de primera división protagonizarán una campaña impulsada por el Consell de Mallorca con el objetivo de erradicar la violencia en el deporte.

Serán, en concreto, los futbolistas Abdón Prats, Antonio Sánchez, Leo Román y Sergi Darder y los árbitros Amy Peñalver, Francisco de Asís Vidal, Guillermo Cuadra y Mateo Busquets.

En la iniciativa, promovida con motivo del Día Escolar de la Paz y la No Violencia que se conmemora este viernes, también participará el entrenador del club bermellón, Jagoba Arrasate.

Con mensajes como '¡El respeto también está en juego!', '¡Tus hijos te están mirando!' o '¡No grites, anima!', la campaña audiovisual pretende concienciar sobre de necesidad de mantener una actitud respetuosa en las gradas y en las instalaciones deportivas, ha informado la institución insular en un comunicado.

El conseller de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, ha animado al sector deportivo a darle la máxima difusión a la campaña y a denunciar cualquier tipo de agresión o incitación a la violencia tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Este proyecto es el segundo capítulo del ya iniciado el 2024 por el Consell y la Federación de Fútbol de Baleares a través de mensajes directos imprimados en las camisetas de los árbitros de fútbol base.

"Pero no es el mismo que esta lección la den padres o entrenadores, que los mismos jugadores y árbitros, que son un referente", ha subrayado Bestard.

El conseller insular ha incidido en la necesidad de que este mensaje llegue también a las escuelas y fuera de ellas, por lo que se proyectará en los talleres 'Súma't' y en las jornadas deportivas familiares.