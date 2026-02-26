Juicio por abusar sexualmente de su sobrina: "Me dijo que había sido el padrino"

Juicio por abusar sexualmente de su sobrina: "Le conté que me habían pasado cosas y me dijo que a ella también". - EUROPA PRESS

PALMA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre acusado de agredir sexualmente a su sobrina menor de edad en más de 300 ocasiones en Mallorca ha negado este jueves los hechos y ha asegurado que la relación con su sobrina siempre fue "la normal de padrino y ahijada".

Durante el juicio que se celebra este jueves en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares, el procesado ha afirmado que desconoce los motivos que habrían motivado la denuncia por agresión sexual. El procesado ha reiterado que nunca se quedó a solas con la niña.

La hermana del acusado y madre de la víctima ha relatado cómo la niña le contó los hechos. "Un día la vi triste y le conté cosas que a mí me habían pasado y ella me dijo 'a mí también'. Le insistí y me dijo que había sido el padrino", ha relatado.

La Fiscalía solicita que sea condenado a 12 años de prisión y al pago de una indemnización de 15.000 euros como supuesto autor de un delito de agresión sexual con penetración a menor de edad.

Los hechos, según expone la fiscal en su escrito de acusación, sucedieron entre 2012 y 2015. El procesado, aprovechando las ocasiones en las que la víctima dormía en su domicilio, la sometía a tocamientos y la violaba. Entre 2015 y 2016 la menor pasó a vivir en la misma vivienda que él, tiempo durante el cual también la agredió sexualmente.

Las agresiones sexuales, de acuerdo con los cálculos del Ministerio Público, sucedieron durante cuatro años con una periodicidad de al menos siete veces al mes. Por lo tanto, el número mínimo de agresiones que padeció la víctima es de 336.

Como consecuencia de estos hechos, la menor, que está diagnosticada con un trastorno del espectro autista, ha padecido reacciones psicológicas.

En marzo de 2019 un juzgado de Palma le impuso al acusado una orden de alejamiento de 500 metros respecto de la víctima y la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio.