Juicio a un acusado de tratar de matar a un hombre y agredir a otro por su orientación sexual en una playa de Calvià

Archivo - Dos coches policiales a su llegada a la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, a 7 de noviembre de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará este martes (10.00 horas) a un acusado de agredir a dos hombres por su orientación sexual en la playa del Mago (Calvià).

La Fiscalía interesa que sea condenado a once años y medio de prisión y al pago de una indemnización que asciende hasta los 24.375 euros como supuesto autor de un delito de tentativa de homicidio y otro de lesiones.

En ambos delitos concurre la circunstancia agravante de discriminación por orientación sexual, al entender el Ministerio Público que los cometió movido por su desprecio a los homosexuales.

La primera de las dos agresiones, según expone el fiscal en su escrito de acusación, ocurrió sobre las 15.00 horas del 29 de agosto de 2024 en una zona poco concurrida del citado arenal.

El acusado, con ánimo de acabar con la vida de la víctima y movido por el desprecio por su orientación homosexual, aprovechó que el perjudicado estaba orinando para propinarle un puñetazo.

A continuación comenzó a golpearle en la cabeza con una piedra de tamaño considerable y, más adelante, con un martillo que portaba en una mochila. La víctima sufrió lesiones por las que tuvo que ser hospitalizado y estuvo de baja por estrés postraumático.

Un mes después, sobre las 13.35 horas del 20 de septiembre de 2024, el acusado se dirigió hacia su segunda víctima, quien se encontraba en compañía de su marido, y le propino un puñetazo en la nuca.

El perjudicado cayó por un terraplen de unos diez o doce metros de altura y sufrió un traumatismo craneoencefálico por el que tuvo que recibir atención médica.