A juicio un acusado de violar a una amiga mientras dormía en su casa en Eivissa

Archivo - Sede del TSJIB y de la Audiencia Provincial de Baleares. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial celebra este martes (10.00 horas) el juicio contra un acusado de violar a una amiga en su casa mientras dormía en Eivissa.

El Ministerio Público solicita que sea condenado a una pena de cinco años de prisión como presunto autor de un delito de abuso sexual y que indemnice a la víctima con 15.000 euros.

Los hechos se remontan al 4 de julio de 2022 cuando, según indica el fiscal en su escrito de acusación, la víctima estaba durmiendo en el salón del domicilio y el procesado la violó.