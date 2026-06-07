A juicio por agredir sexualmente a una menor de forma casi diaria durante cuatro años en Eivissa

Archivo - Los acusados de asesinato de un bebé al arrojarlo a un contenedor a su llegada a la Audiencia Provincial de Palma, a 24 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará el próximo jueves (10.00 horas) a un acusado de agredir sexualmente a una menor de edad de forma casi diaria durante cuatro años en Eivissa.

La Fiscalía solicita que sea condenado a diez años de prisión y al pago de una indemnización de 60.000 euros como supuesto autor de un delito de agresión sexual.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, sucedieron de forma casi diaria entre 2009 y 2013, cuando la víctima, la hija de unos íntimos amigos suyos, tenía entre cuatro y ocho años.

El procesado era el encargado de cuidar a la menor cuando sus padres se iban a trabajar, momentos que aprovechaba para agredirla sexualmente.

Después le compraba numerosos regalos, le prestaba mucha atención y adoptaba frente a ella una posición casi paternal, aunque le trataba de amendrentar para que no dijera nada a sus padres.

Fue así, según el Ministerio Público, como pudo agredirla sexualmente durante tanto tiempo. La menor ha sufrido una grave afectación de su desarrollo personal y sus relaciones sociales.