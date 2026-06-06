A juicio por apuñalar con un sacacorchos a otro hombre que rechazó sus insinuaciones sexuales en Palma

Archivo - Dos coches policiales a su llegada al juicio contra Pau Rigo, en la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, a 7 de noviembre de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará el próximo lunes y martes (10.00 horas) a un acusado de apuñalar con un sacacorchos a otro hombre que rechazó sus insinuaciones sexuales en Palma.

La Fiscalía solicita que sea condenado a 15 años de prisión y el pago de una indemnización de más de 20.000 euros como supuesto autor de un delito de tentativa de asesinato.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, sucedieron la mañana del 2 de febrero de 2025 en la azotea de un edificio de la capital balear.

El procesado le tocó la pierna con intenciones sexuales, pero la víctima le rechazó y le propinó un empujón. Como respuesta, el acusado le abordó por la espalda y le propinó múltiples puñaladas --en el costado, en la cabeza, en el pectoral...-- con la navaja de un sacacorchos.