A juicio por clavarle unas tijeras en la espalda a un hombre que intentó evitar una pelea en Mallorca

Archivo - Escudo en la entrada de la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Baleares. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará el próximo lunes (10.00 horas) a un acusado de clavarle unas tijeras en la espalda a un hombre que previamente había intentado evitar que se metiera en una pelea en Mallorca.

La Fiscalía solicita que sea condenado a ocho años de prisión y al pago de una indemnización de cerca de 11.000 euros como supuesto autor de un delito de tentativa de homicidio.

Los hechos, según expone la fiscal en su escrito de acusación, sucedieron la madrugada del 27 de mayo de 2026 en un establecimiento donde el procesado estuvo increpando y forcejeando con unos individuos.

La víctima intentó calmarle, pero este empezó a increparle. Después le persiguió hasta el exterior, le clavó unas tijeras en la espalda y se dio a la fuga, aunque fue interceptado por agentes de la Policía Nacional.

La representante del Ministerio Público considera que el procesado tenía sus facultades volitivas e intelectivas alteradas, aunque no estaba privado del todo de ellas, por lo que entiende que concurre la circunstancia atenuante de alteración psíquica.