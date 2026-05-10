El juicio contra el acusado de asesinar a golpes a su suegra sigue este lunes con las primeras declaraciones

El acusado de asesinar a golpes a su suegra en la Audiencia Provincial de Baleares.- EUROPA PRESS

PALMA 10 May. (EUROPA PRESS) -

El juicio con jurado contra el acusado de asesinar a golpes a su suegra en la Colònia de Sant Jordi en septiembre de 2024 sigue este lunes (10.00 horas) en la Audiencia Provincial con las primeras declaraciones de testigos.

El juicio ha comenzado este viernes con la constitución del jurado y la lectura de los informes iniciales de las partes y durante el cual la fiscal del caso, ocurrido el 24 de septiembre de 2024, ha calificado al acusado en varias ocasiones como "la maldad personificada".

"Esperó a la víctima en su casa y aprovechó que era una persona vulnerable, de 74 años, y que sufría algunas dolencias. Antes de entrar a la vivienda, la empujó y cuando cayó al suelo, empezó lo peor. Comenzó a darle talonazos hasta reventare el cráneo", ha afirmado la representante del Ministerio Público, que pide una condena a 20 años de prisión por asesinato, entendiendo que concurren las circunstancias de alevosía y ensañamiento.

La acusación particular, en nombre de la hija de la víctima, eleva la petición a prisión permanente revisable. "Mantenía una relación de dominación y sometimiento. Vivía a cuerpo de rey en casa de su suegra", ha explicado la letrada, que ha recordado que el acusado y la hija de la víctima habían mantenido una relación durante 20 años, aunque los dos últimos años ella había expresado la voluntad de ponerle fin y habían pedido al hombre que abandonara la vivienda.

"Los gritos eran desgarradores", ha añadido la abogada, que ha indicado que alertaron a un vecino de la finca y que ha sostenido que el hombre actuó movido por la venganza y sobre la más débil de las dos mujeres. "Quería hacerle sufrir", ha afirmado, insistiendo en la voluntad del acusado de ejercer la "tortura" sobre la víctima.

La letrada de la acusación particular cree igualmente que existe el agravante de género. "Mató a una mujer que le puso límites y que estaba harta de ser dominada", ha concluido.

La defensa del acusado, abogado del turno de oficio, pide la absolución, según ha señalado, siguiendo las instrucciones de su cliente, que expondrá sus argumentos durante su declaración, prevista para el miércoles.

Los hechos se remontan al 25 de septiembre de 2024, cuando, según el escrito de acusación de la Fiscalía, el acusado propinó una paliza a la madre de su expareja hasta matarla.

Aquel día, aprovechando que la mujer llegó sola al domicilio en el que convivían, la abordó en el porche, la tiró al suelo y le propinó fuertes y numerosas patadas en la cabeza durante al menos 15 minutos. La paliza, señala el Ministerio Público, le ocasionó múltiples lesiones incompatibles con la vida.

El juicio ha comenzado con la constitución del jurado y la lectura de los escritos de las partes. La vista sigue el lunes con las primeras declaraciones de testigos. El acusado ha pedido declarar en último lugar.