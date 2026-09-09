El juicio contra la mayor red de tráfico de drogas sintéticas empieza con confesiones y peticiones de nulidad

Archivo - Drogas intervenidas por la Guardia Civil en el marco de la operación ‘Adriático’, a 10 de septiembre de 2024, en Ibiza, Baleares (España). - Guardia Civil - Archivo

PALMA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El juicio por la bautizada como operación Adriático, con la que la Guardia Civil logró desarticular una de las mayores redes de tráfico de drogas sintéticas de toda España, ha arrancado en la Audiencia Provincial de Baleares con varias confesiones y peticiones de nulidad.

Un total de 15 personas se han sentado este miércoles --estaba previsto que el juicio arrancara el lunes, pero se aplazó-- en el banquillo de la Sección Primera de la Audiencia acusados de delitos contra la salud pública y pertenencia a organización criminal.

Varios de los acusados, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas, han reconocido los hechos que les imputa la Fiscalía y, por lo tanto, se conformaran con las penas de prisión que se les impongan.

El resto de los procesados, a través de sus letrados, han solicitado a la Sala la suspensión del juicio al entender que la causa debería ser declarada nula por diversas "irregularidades" supuestamente cometidas durante la investigación de la Guardia Civil. Entre ellas, las fuentes jurídicas consultadas han esgrimido que se produjeron registros sin las debidas autorizaciones judiciales.

Algunas de las defensas solicitaron a principios de este año que la causa no se juzgara en la Audiencia Provincial de Baleares sino en la Audiencia Nacional alegando que la investigación afecta a varios puntos de España y del resto de Europa, una petición que fue desestimada.

La operación Adriático, desarrollada por la Guardia Civil en septiembre de 2024, principalmente en Eivissa y Málaga, se saldó con la intervención de más de un millón de pastillas de éxtasis, 212 kilos de ketamina, 73 kilos de MDMA, 20 kilos de cocaína, 21 kilos de 'tusi', diez kilos de hachís y seis kilos de marihuana.