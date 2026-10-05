El acusado del crimen de Can Pastilla confesó a un policía que había acuchillado a su pareja: "La he matado yo"

Jornada de inicio del juicio con jurado al hombre que mató a su pareja en Can Pastilla.- Javier Fernández - Europa Press

PALMA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El acusado del crimen machista de Can Pastilla confesó al agente que de la Policía Local de Palma que le encontró en las inmediaciones del accidente de tráfico con el que concluyó el incidente que había acuchillado a su pareja.

"Soy yo, la he matado yo", ha recordado que le dijo el hombre en el momento de dar con él en un parque. "Levantó el brazo y nos requirió y vimos que estaba manchada de sangre", ha añadido. Según el relato del agente, el hoy procesado reconoció que había acuchillado a la pareja mientras conducía y que por eso tuvieron un accidente.

El juicio con jurado por el asesinato de 66 puñaladas de María del Rosario en diciembre de 2024 en el camino de Can Pastilla sigue este lunes en la Audiencia Provincial con la declaración de varios agentes, que han explicado igualmente que las cámaras de seguridad y el dispositivo de control telemático coinciden a la hora de situar al acusado en el lugar de los hechos y que algunas en algunas de las grabaciones, especialmente la aportada por una testigo, se le ve alejándose del lugar.

Varios agentes de la Policía Nacional han explicado este lunes en el juicio por el crimen machista de Can Pastilla que en su llegada al lugar de los hechos encontraron al acusado, ya custodiado en un vehículo policial, lleno de sangre, con un corte en la mano y en actitud tranquila.

Los policías nacionales han indicado también que en el vehículo se encontró la mayor parte del sangre en el asiento del copiloto y que el cuchillo se halló debajo de uno de los pedales en la parte del conductor.

La agente de la Policía Nacional que participó en la autopsia al cadáver de la víctima y explicado que los forenses que participaron en el acto referían lo "sangriento" de la escena. Ella misma ha indicado que nunca había asistido a un escenario tan brutal.

Según su testimonio, el cuerpo de María del Rosario presentaba heridas incisopunzantes por todo el tren superior, especialmente en cabeza, cuello, espalda alta, pecho, ambas manos y tórax. La yugular y los dos pulmones estaban perforados.

La distribución de las heridas, ha seguido, llevan a deducir que las primeras heridas fueron las de la parte delantera del cuerpo y que al desplomarse hacia delante, el cuerpo siguió recibiendo puñaladas en la parte trasera.

ENCAJADO EN EL VEHÍCULO

Las declaraciones testificales de este lunes han seguido con los interrogatorios a policías locales que acudieron al lugar de los hechos. Uno de ellos, el primero que acudió al lugar, ha indicado que al abrir la puerta del pasajero se encontró el cuerpo de la víctima totalmente encajado donde el acompañante coloca los pies. "Ese cuerpo, bajo mi punto de vista, estaba ya muerto antes de producirse el accidente", ha argumentado.

Ha sido otro policía local el que ha explicado que, tras comunicarle sus compañeros que había habido un accidente con fuga, fueron a buscar al supuesto autor, sin saber todavía que se trataba de un posible asesinato. Los policías locales encontraron al ahora procesado en un parque cercano a pocos metros, menos de un kilómetro. En el momento de ser engrilletado cuando confesó el crimen, ha apuntado, se mostró tranquilo.

"Nos dijo que mientras conducía iba acuchillando a su pareja y que por eso tuvo el accidente", ha recordado que le dijo el detenido otro policía local.

Antes, otros policías nacionales que acudieron al domicilio de la víctima han confirmado que fue allí donde hallaron la pulsera telemática que la víctima no portaba ese día y que por eso no saltó la alarma.

Cabe recordar que el acusado se enfrenta a 27 años de prisión por unos hechos que ocurrieron en diciembre de 2024 cuando, según la acusación pública, el hombre convenció a la mujer para que se vieran e ir juntos en coche a recoger a la hija menor de ambos de la 'escoleta' y pidió a la víctima que dejara la pulsera en su casa.

Tras recoger a la niña, cuando el coche circulaba por el camino de Can Pastilla, el hombre sacó un cuchillo que llevaba entre su ropa y asestó hasta 66 puñaladas a la víctima en cabeza, cuello, tórax, abdomen y brazos. Algunas de ellas le perforaron los pulmones y la yugular.

La víctima falleció a los pocos minutos y, con el cadáver en el dentro del vehículo, el hombre aceleró repentinamente, lo que ocasionó diversos accidentes de tráfico hasta que colisionó con otro coche por detrás y se detuvo en la misma carretera, provocando heridas leves en la bebé. El hombre huyó pero fue detenido poco después por la Policía Local de Palma en un parque de la zona.