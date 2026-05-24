A juicio dos acusados de violar a una mujer en Eivissa

Archivo - Dos coches policiales a su llegada a la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, a 7 de noviembre de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 24 May. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará el próximo miércoles (10.00 horas) a dos hombres acusados de violar a una mujer en Eivissa.

La Fiscalía solicita 14 años de prisión como supuesto autor de un delito de agresión sexual para el primero de ellos y 11 años y medio para el segundo como coautor del mismo delito.

En el caso de que el magistrado considere que los hechos deben ser calificados como un delito de abuso sexual --se cometieron en 2021, antes de que entrara en vigor la conocida como ley de garantía integral de la libertad sexual--, pide que sean condenados a ocho y cinco años de cárcel, respectivamente.

En ambos escenarios el representante del Ministerio Público reclama que los dos procesados indemnicen a la víctima con un total de 10.000 euros por los daños morales y psicológicos causados.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, sucedieron la madrugada de 18 de septiembre de 2021. Los dos hombres coincidieron con la mujer cuando esta regresaba a su casa y les invitó a tomar algo.

En un momento dado ella fue a su habitación para poner a cargar el móvil y se sentó en la cama, momento que aprovecharon para inmovilizarla. Ella, por el miedo a que reaccionaran de manera violenta, quedó bloqueada.

Uno de los acusados, el que se enfrenta a una pena más elevada, la violó pese a que ella le reclamó insistentemente que parara. El otro, conocedor de lo que estaba sucediendo en la habitación, salió a la terraza.