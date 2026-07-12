A juicio por estafar más de 100.000 euros a un hombre para administrar una supuesta herencia de 20 millones

Archivo - Sede del TSJIB y de la Audiencia Provincial de Baleares. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial celebra este martes (09.45 horas) juicio contra dos personas acusadas de estafar a otra para que pagara más de 100.000 euros haciéndole creer que iba a ser el albacea de una herencia de 20 millones de euros y propiedades en Dubai y Reino Unido de una familiar fallecida que no conocía.

Los procesados están acusados de un delito de estafa y la Fiscalía pide para cada uno de ellos cuatro años de prisión y el pago de una responsabilidad civil de algo más de 105.000 euros.

Según el escrito de acusación, los acusados enviaron a la víctima un correo electrónico en febrero de 2019 en el que, haciéndose pasar por una entidad bancaria austriaca, le decían que una pariente que no conocía había muerto y que él debía actuar como albacea de su patrimonio valorado en 20 millones de euros.

Sin embargo, para las gestiones le hicieron creer que tenía que enviar dinero a cuentas bancarias del extranjero para pagar los impuestos necesarios para transferir los activos a su cuenta. La víctima llegó a transferir a los acusados más de 105.000 euros.