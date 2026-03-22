Juicio a un hombre por agredir sexualmente a su hermana en Mallorca

Archivo - Dos coches policiales a su llegada al juicio contra Pau Rigo, en la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, a 7 de noviembre de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará el próximo miércoles (11.00 horas) a un hombre acusado de agredir sexualmente a su hermana en el domicilio en el que convivían en Mallorca.

La Fiscalía solicita que sea condenado a nueve años de prisión y al pago de una multa de 1.080 euros y una indemnización de 5.500 euros como supuesto autor de un delito de agresión sexual.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, sucedieron el 12 de septiembre de 2025 en la vivienda que compartían los dos hermanos.

Aprovechando que se encontraban a solas, el procesado le pidió cinco euros a la víctima. Por sorpresa, la agarró del brazo y la amenazó diciendo "que estaría con ella por las buenas o por las manos".

Fue entonces cuando la obligó a desnudarse y la sometió a tocamientos de carácter sexual durante al menos dos minutos, tapándole la boca para evitar que pidiera auxilio. "Será mejor para ti que te dejes", le advirtió.