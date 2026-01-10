Juicio con jurado por el intento de robo en una finca de Inca que se saldó con la muerte de uno de los asaltantes

Archivo - Sede del TSJIB y de la Audiencia Provincial de Baleares. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Baleares celebra desde este lunes juicio contra un hombre acusado de matar a uno de los asaltantes que irrumpió en su casa para robar unas plantas de cannabis junto a otros tres individuos, a quienes también se juzga por intento de robo con fuerza.

El fiscal pide que el propietario de la vivienda sea condenado a 15 años de prisión por homicidio y que a los asaltantes se les imponga una pena de 11 meses de cárcel a cada uno.

Los hechos se remontan al 24 de septiembre de 2020, cuando, según el escrito de acusación, cuatro acudieron a una vivienda de Inca con la intención de robar unas plantas de marihuana.

Los tres acusados que a partir del lunes serán juzgados se quedaron en el exterior para vigilar mientras el otro accedía al inmueble.

El cuarto individuo accedió a la vivienda a través de un orificio en una valla metálica levantada sobre el muro que cercaba la finca, momento en que fue sorprendido por el propietario, que en el transcurso de un forcejeo le asestó varias puñaladas con una hoja de 13 centímetros.

El asaltante, malherido, huyó, aunque el propietario le persiguió hasta el exterior. Cuando lo alcanzó, lo apuñaló de nuevo y abandonó el lugar. La víctima murió en el lugar poco después.

Además de la pena de 15 años de prisión, el Ministerio Público solicita que la familia del fallecido reciba una indemnización que ronda los 157.000 euros.

Está previsto que a las 09.30 horas se constituya el jurado, tras lo cual se leerán los escritos e informes iniciales. A partir del mediodía, aproximadamente, comenzarán las declaraciones de los testigos, comenzando por la Guardia Civil. El juicio seguirá, previsiblemente, a lo largo de la semana.