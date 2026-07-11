A juicio por manipular las cuentas de una sociedad que administraba con su exmujer para generarle a ella una deuda

Archivo - El Palacio de Justicia, sede del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) y la Audiencia Provincial, en la plaza Weyler de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial celebra este lunes (09.45 horas) juicio contra un hombre acusado de delito societario por supuestamente generar a su exmujer de manera fraudulenta una deuda de 121.500 euros en una sociedad mercantil que ambos administraban.

Fiscalía reclama para el hombre tres años de cárcel y multa de 4.300 euros por delito societario por unos hechos que se remontan al año 2016, después de que la sociedad que ambos administraba transfiriera a cada uno de ellos un préstamo a sus cuentas personales por valor de 62.500 euros a cada uno.

Más adelante, el hombre realizó en la documentación de la sociedad un apunte contable a su favor haciendo creer que había devuelto los 62.500 euros y generó un segundo apunte contable imputando ese debe a su exmujer, con lo que a ella se le generaba una deuda de 121.500 euros en el momento de la liquidación.