A juicio una pareja que tenía un criadero ilegal con más de 1.000 tortugas de especies amenazadas en Llucmajor

PALMA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial celebra a partir de este lunes (09.30 horas) el juicio contra una pareja acusada de tener un criadero de tortugas de especies amenazadas en una finca en Llucmajor y de venderlas a través del propietario de una tienda de reptiles, que también se sienta en el banquillo.

La Fiscalía pide que la pareja sea condenada a cinco años y medio de prisión cada uno y, el tercer acusado, a una pena de dos años. También reclama que abonen indemnizaciones que superan los 200.000 euros.

Según el escrito de acusación, en 2018 la pareja tenía en su finca de Llucmajor un criadero de tortugas acuáticas, terrestres y de bosque, así como galápagos, muchas de ellas de especies protegidas y amenazadas.

En un registro en la finca por parte de agentes del Seprona de la Guardia Civil, se comprobó que los acusados tenían una importante logística destinada a la cría y reproducción de las tortugas. En este y otros registros, señala el escrito, se decomisaron más de 1.000 ejemplares.

La cuantía total de la valoración económica de las tortugas que tenían y de las crías que nacieron de los huevos decomisados asciende a medio millón de euros.

Las compras y ventas de los animales, según el Ministerio Fiscal, las llevaba a cabo el tercer acusado, propietario de una tienda de reptiles en Barcelona. Esta persona, apunta el escrito, facilitaba las compras y ventas a terceros de estas especies protegidas y, en algunas ocasiones, adquirió él mismo tortugas.

La Fiscalía considera los hechos constitutivos de un delito contra la fauna, otro de contrabando y otro de blanqueo de capitales.