Juicio a tres acusados de traficar con marihuana, cocaína y MDMA en Mallorca

Archivo - Escudo en la entrada de la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Baleares. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma juzgará los próximos lunes y miércoles (09.30 horas) a tres acusados de traficar con marihuana, cocaína y MDMA en Mallorca.

La Fiscalía solicita que sean condenados a un total de 15 años de prisión y al pago de un multas que suman 7.200 euros como supuestos autores de un delito contra la salud pública.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, sucedieron entre finales de 2019 y mediados de 2020. Durante este tiempo se dedicaron a traficar con cocaína, MDMA y marihuana desde la vivienda de uno de los procesados.

El propietario del inmueble era el cabecilla del grupo y quien dirigía la actividad ilícita. Una mujer se encargaba de recibir a los compradores y otro hombre realizaba las funciones de intermediación, venta y distribución que ocurrían fuera del domicilio.