A juicio por vender un reloj de 26.500 euros que le prestó una expareja

Archivo - EL reloj Rolex recuperado tras el asalto a un matrimonio de turistas suizos en una vivienda rural de la localidad almeriense de Cuevas de los Úbeda. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará el próximo lunes (10.00 horas) a un acusado de vender un reloj valorado en 26.500 euros que le había prestado una expareja.

La Fiscalía solicita que sea condenado a dos años y tres meses de prisión y al pago de una indemnización de 26.500 euros como supuesto autor de un delito de apropiación indebida.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, se remontan a principios de 2021, cuando la mujer le prestó al procesado un reloj Rolex modelo Daytona Cosmograph.

El acusado se comprometió a devolvérselo una vez recibiera un modelo idéntico que dijo que iba a comprar. Cuatro meses más tarde, cuando la perjudicada le pidió que se lo devolviera, este se negó alegando que todavía no había recibido el suyo.

A finales de octubre, una vez ya había terminado la relación sentimental que mantenían, el hombre vendió el reloj a una tercera persona que era ajena a los hechos y se quedó con el dinero obtenido.