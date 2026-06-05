A juicio por violar a una mujer mientras dormía en Palma

Archivo - Escudo en la entrada de la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Baleares. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará el próximo miércoles (10.00 horas) a un acusado de violar a una mujer mientras dormía en Palma.

La Fiscalía solicita que sea condenado a diez años de prisión y al pago de una indemnización de 25.000 euros como supuesto autor de un delito de abuso sexual.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, sucedieron la mañana del 6 de marzo de 2021 en un domicilio de la capital balear.

El procesado aprovechó que la mujer estaba durmiendo para someterla a tocamientos de carácter sexual y violarla. La víctima padece desde entonces diversas patologías psicológicas.